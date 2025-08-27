Маска (фильм, 1988) смотреть онлайн
1988, La maschera
Фэнтези, Мелодрама12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Семнадцатый век. Пресыщенный аристократ Леонардо влюбляется в молодую актрису с красивым именем Айрис. Он пытается соблазнить девушку, но она отвергает его.
Позднее, когда Айрис оставляет театр и уезжает из города, Леонардо бросается вслед за возлюбленной в надежде добиться ее любви. Так начинается долгое путешествие, которое изменит жизнь обоих.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ФИРежиссёр
Фьорелла
Инфашелли
- ФШАктёр
Федор
Шаляпин мл.
- АКАктёр
Альберто
Кракко
- РХАктёр
Роберто
Херлицка
- ВКАктёр
Валерио
Коломбайони
- АКАктёр
Арнальдо
Коломбайони
- ВЛАктриса
Валентина
Лаинати
- ММАктёр
Майкл
Мэлоуни
- СКАктриса
Саския
Коломбайони
- МДАктёр
Мишель
Де Марчини
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- ЭДСценарист
Эннио
Де Кончини
- ФИСценарист
Фьорелла
Инфашелли
- ЭУСценарист
Энцо
Унгари
- ААСценарист
Адриано
Апра
- ЭРПродюсер
Этторе
Росбок
- ЛСПродюсер
Лилия
Смеккия
- МАХудожник
Массимо
Антонелло Геленг
- СБХудожница
Стефания
Бенелли
- АБХудожник
Альдо
Бути
- ФММонтажёр
Франческо
Мальвестито
- ЛЭКомпозитор
Луис
Энрикес Бакалов