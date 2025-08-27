Маска (фильм, 1988) смотреть онлайн

Семнадцатый век. Пресыщенный аристократ Леонардо влюбляется в молодую актрису с красивым именем Айрис. Он пытается соблазнить девушку, но она отвергает его.



Позднее, когда Айрис оставляет театр и уезжает из города, Леонардо бросается вслед за возлюбленной в надежде добиться ее любви. Так начинается долгое путешествие, которое изменит жизнь обоих.

