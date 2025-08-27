Маска (фильм, 1988) смотреть онлайн

Маска
1988, La maschera
Фэнтези, Мелодрама12+

О фильме

Семнадцатый век. Пресыщенный аристократ Леонардо влюбляется в молодую актрису с красивым именем Айрис. Он пытается соблазнить девушку, но она отвергает его.

Позднее, когда Айрис оставляет театр и уезжает из города, Леонардо бросается вслед за возлюбленной в надежде добиться ее любви. Так начинается долгое путешествие, которое изменит жизнь обоих.

Страна
Италия
Жанр
Мелодрама, Фэнтези

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

