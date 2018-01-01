Wink
Маша и медведь. Выпуск 4
Актёры и съёмочная группа фильма «Маша и медведь. Выпуск 4»

Актёры и съёмочная группа фильма «Маша и медведь. Выпуск 4»

Режиссёры

Олег Кузовков

Режиссёр
Олег Ужинов

Режиссёр
Денис Червяцов

Режиссёр
Марина Нефедова

Режиссёр

Актёры

Алина Кукушкина

АктрисаМаша
Варвара Саранцева

АктрисаМаша
Юлия Зуникова

АктрисаМаша
Борис Кутневич

АктёрМедведь
Эдуард Назаров

Актёрозвучка
Марк Кутневич

АктёрПанда
Ирина Кукушкина

АктрисаМедведица
Екатерина Кутневич

АктрисаМышонок
Прохор Чеховской

АктёрМедведь
Диомид Виноградов

Актёртурист

Сценаристы

Олег Кузовков

Сценарист
Олег Ужинов

Сценарист
Наталья Румянцева

Сценарист
Денис Червяцов

Сценарист

Продюсеры

Андрей Добрунов

Продюсер
Дмитрий Ловейко

Продюсер
Олег Кузовков

Продюсер
Марина Ратина

Marina Ratina
Продюсер

Художники

Илья Трусов

Художник
Александр Храмцов

Художник
Наталья Курбатова

Художница
Юлия Ивашкина

Художница

Композиторы

Василий Богатырёв

Композитор