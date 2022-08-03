Марвин посмотрел фильмs о подростковых вечеринках и решает сделать свою, вопреки желанию Тери. Тем временем Лиз, Боб, Поп-Поп и Генри пытаются справиться с бурей, чтобы Генри мог принять участие в соревнование по катанию на льду.

