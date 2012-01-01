Марвин, Марвин. Марвин и крутые детишки (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

История о юном инопланетянине, которого родители отправили на Землю, чтобы спасти от злых пришельцев, захвативших родную планету. Его приютило семейство Форманов — типичная американская семья из городского предместья.



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