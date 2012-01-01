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Марвин, Марвин. Марвин и крутые детишки

Марвин, Марвин. Марвин и крутые детишки (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Marvin Marvin
Фантастика21 мин6+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История о юном инопланетянине, которого родители отправили на Землю, чтобы спасти от злых пришельцев, захвативших родную планету. Его приютило семейство Форманов — типичная американская семья из городского предместья.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

3.4 КиноПоиск
2.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Марвин, Марвин. Марвин и крутые детишки»

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