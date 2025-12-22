Марти Великолепный (фильм, 2025) смотреть онлайн

«Марти Великолепный» — динамичное спортивное драмеди режиссера Джоша Сэфди с Тимоти Шаламе в главной роли.



Действие разворачивается в Нью-Йорке 1950-х, где Марти Маузер — амбициозный молодой мужчина, мечтающий сделать карьеру в настольном теннисе, несмотря на скепсис окружающих. Идя наперекор обстоятельствам, он бросается в бурные приключения — от попыток добиться признания на соревнованиях до рискованных связей с разными персонажами большого города. В фильме много черного юмора, необычных сюжетных поворотов и характерных сцен, отражающих страсть героя к своей мечте и цену, которую он готов за нее заплатить.



Если вам интересны фильмы о страсти, личных амбициях и тяжелом пути к признанию — фильм «Марти Великолепный» смотреть можно в кино уже сейчас: приобретайте билеты на «Яндекс Афише», перейдя по ссылке со страницы на Wink.

