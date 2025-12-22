Марти Великолепный (фильм, 2025) смотреть онлайн
«Марти Великолепный» — динамичное спортивное драмеди режиссера Джоша Сэфди с Тимоти Шаламе в главной роли.
Действие разворачивается в Нью-Йорке 1950-х, где Марти Маузер — амбициозный молодой мужчина, мечтающий сделать карьеру в настольном теннисе, несмотря на скепсис окружающих. Идя наперекор обстоятельствам, он бросается в бурные приключения — от попыток добиться признания на соревнованиях до рискованных связей с разными персонажами большого города. В фильме много черного юмора, необычных сюжетных поворотов и характерных сцен, отражающих страсть героя к своей мечте и цену, которую он готов за нее заплатить.
СтранаСША, Финляндия
ЖанрКомедия, Спортивный
КачествоFull HD
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Джош
Сэфди
- Актёр
Тимоти
Шаламе
- Актриса
Гвинет
Пэлтроу
- ОЭАктриса
Одесса
Эзайон
- КОАктёр
Кевин
О’Лири
- СБАктриса
Сандра
Бернхард
- АФАктёр
Абель
Феррара
- ДКАктёр
Дэннис
Криган
- РБСценарист
Рональд
Бронштейн
- ДССценарист
Джош
Сэфди
- РБПродюсер
Рональд
Бронштейн
- Продюсер
Тимоти
Шаламе
- Продюсер
Энтони
Катагас
- РБМонтажёр
Рональд
Бронштейн
- ДСМонтажёр
Джош
Сэфди
- ДХОператор
Дариус
Хонджи
- ДЛКомпозитор
Дэниэл
Лопатин