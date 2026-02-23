Фильм Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Marsupilami
Комедия, Приключения6+
О фильме
Чтобы сохранить работу в зоопарке, Дэвид соглашается перевезти некий таинственный груз на круизном лайнере. Пользуясь предоставленной возможностью, он приглашает в тур свою бывшую жену и сына, с которыми хочет наладить отношения. Но когда коллега Дэвида случайно открывает посылку, на воле оказывается очаровательный детеныш Марсупилами — рыжий пушистый зверек, на которого охотятся все браконьеры мира. Ведь Марсупилами не только любитель опасных проделок, но и ключ к тайнам вечной молодости. Поездка тут же превращается в полный хаос. Дэвиду и его семье нужно очень постараться, чтобы найти общий язык друг с другом и спасти Марсупилами от страшных преследователей и алчных предпринимателей, которые хотят завладеть секретом вечной молодости.
СтранаФранция, Бельгия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
6.3 IMDb
- Режиссёр
Филипп
Лашо
- Актёр
Филипп
Лашо
- ЖДАктёр
Жамель
Деббуз
- ТБАктёр
Тарек
Будали
- Актриса
Элоди
Фонтан
- ЖААктёр
Жюльен
Аррути
- АИАктёр
Альбан
Иванов
- Актёр
Жан
Рено
- Актриса
Рем
Кериси
- ЖЭАктёр
Жамель
Эльгарби
- КБАктёр
Камел
Бахаж
- ЖАСценарист
Жюльен
Аррути
- ПДСценарист
Пьер
Дудан
- АФСценарист
Андрэ
Франкен
- Сценарист
Филипп
Лашо
- ПЛПродюсер
Патрис
Леду
- ПЛПродюсер
Пьер
Лашо
- АСПродюсер
Ардаван
Сафэ
- МДМонтажёр
Марк
Давид
- ПГОператор
Пьеррик
Гантельми д’Иль
- МТКомпозитор
Микаэль
Торджман