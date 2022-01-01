Маршрут построен: в Абхазию за рулем LADA Niva Legend (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Проект «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» стартовал в 2021 году. Его цель – доказать всем, что имея всего пару дней и надежный автомобиль, всегда можно устроить настоящее приключение. За рулем автомобилей LADA пилоты гоночной команды LADA Sport ROSNEFT находят все новые маршруты в регионах России и даже выезжая за пределы страны.

Как раз впервые наш проект преодалел государственную границу. Вперед в Абхазию за рулем настоящего проходимца – автомобиля LADA Niva Bronto. Ведь в горах не только самые прекрасные виды. В горах всегда можно найти, чем по-настоящему занять путешественника.





Маршрут построен: в Абхазию за рулем LADA Niva Legend смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.