Маршрут построен: по Мурманской области на LADA Niva Legend. LADA Sport ROSNEFT (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Проект «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» стартовал в 2021 году. Его цель – доказать всем, что имея всего пару дней и надежный автомобиль, всегда можно устроить настоящее приключение. За рулем автомобилей LADA пилоты гоночной команды LADA Sport ROSNEFT находят все новые маршруты в регионах России и даже выезжая за пределы страны.

В погоне за северным сиянием многие отправляются в Мурманскую область. Но помимо сияния ведущий проекта, пилот LADA Sport ROSNEFT Леонид Панфилов увидел в одном из самых живописных регионов страны много всего интересного. Покатался на собачьей упряжке и приготовил блюда арктической кухни, прогулялся по Мурманску и уехал за рулем LADA Niva Legend к Белому морю, увидел китов и попробовал морские деликатесы, покорил горы и выходил в открытое море.







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