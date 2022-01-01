Маршрут построен: Байкал и Иркутск на LADA Niva Travel. LADA Sport ROSNEFT (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Проект «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» стартовал в 2021 году. Его цель – доказать всем, что имея всего пару дней и надежный автомобиль, всегда можно устроить настоящее приключение. За рулем автомобилей LADA пилоты гоночной команды LADA Sport ROSNEFT находят все новые маршруты в регионах России и даже выезжая за пределы страны.

По статистике, побывать на Байкале мечтали многие жители нашей страны. А мы взяли и реализовали эту мечту, побывав в одном из интереснейших регионов страны – Иркутской области. И помимо Байкала увидели много интересного. Ведущий проекта, пилот LADA Sport ROSNEFT Леонид Панфилов прогулялся по Иркутску и научился готовить бурятские буузы, познакомился с создателем музея на свалке и заночевал прямо на берегу Байкала, познакомился с нерпами и прогулялся по Ольхону, пообщался с настоящим шаманом и попробовал легендарную местную рыбу.







Маршрут построен: Байкал и Иркутск на LADA Niva Travel смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.