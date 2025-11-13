Марс (фильм, 1996) смотреть онлайн

2056 год. На Марсе, где добывается уникальное топливо - сайлекс, царит беззаконие. Везде заправляют бандиты, нанятые добывающей компанией. Процветает проституция и наркомания, свирепствует чума. Хранитель порядка Кошен Темплер прибывает на Марс, чтобы выяснить за что убили его брата и отомстить убийцам.



Едва Темплер появляется в городе, его пытаются убить, - человеческая жизнь здесь не стоит ничего, тем более - жизнь хранителя. Из мозга брата, тело которого находилось на криогенной поддержке, ему удалось извлечь фрагменты памяти, которые становятся ключом к разгадке.

