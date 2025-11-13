Марс (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, Mars
Фантастика, Боевик16+
О фильме
2056 год. На Марсе, где добывается уникальное топливо - сайлекс, царит беззаконие. Везде заправляют бандиты, нанятые добывающей компанией. Процветает проституция и наркомания, свирепствует чума. Хранитель порядка Кошен Темплер прибывает на Марс, чтобы выяснить за что убили его брата и отомстить убийцам.
Едва Темплер появляется в городе, его пытаются убить, - человеческая жизнь здесь не стоит ничего, тем более - жизнь хранителя. Из мозга брата, тело которого находилось на криогенной поддержке, ему удалось извлечь фрагменты памяти, которые становятся ключом к разгадке.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ДХРежиссёр
Джон
Хесс
- ОГАктёр
Оливье
Грюнер
- ШБАктриса
Шари
Белафонте
- ГДАктёр
Гэбриел
Делл мл.
- АХАктёр
Алекс
Хайд-Вайт
- СВАктёр
Скотт
Валентайн
- ЛГАктёр
Линдси
Гинтер
- ЛдАктёр
Ли
де Бру
- ЭСАктриса
Эмбер
Смит
- НААктёр
Нилс
Аллен Стюарт
- ДВАктёр
Джефф
Вульф
- МКАктёр
Майкл
Коул Динелли
- ВГАктёр
Воислав
Говедарица
- ДВАктёр
Дьюк
Валенти
- КДАктриса
Кэтрин
Дуайер
- ПДАктёр
Пол
Даллас
- ДСАктёр
Джек
С. Кимболл
- СХСценарист
Стивен
Хартов
- АНСценарист
Ави
Нешер
- АНПродюсер
Ави
Нешер
- КДПродюсер
Кэти
Джордан
- ИХОператор
Ирек
Хартович
- ДМКомпозитор
Диджи
Минси
- БЗКомпозитор
Борис
Зелькин