Марс
Wink
Фильмы
Марс

Марс (фильм, 1996) смотреть онлайн

1996, Mars
Фантастика, Боевик16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

2056 год. На Марсе, где добывается уникальное топливо - сайлекс, царит беззаконие. Везде заправляют бандиты, нанятые добывающей компанией. Процветает проституция и наркомания, свирепствует чума. Хранитель порядка Кошен Темплер прибывает на Марс, чтобы выяснить за что убили его брата и отомстить убийцам.

Едва Темплер появляется в городе, его пытаются убить, - человеческая жизнь здесь не стоит ничего, тем более - жизнь хранителя. Из мозга брата, тело которого находилось на криогенной поддержке, ему удалось извлечь фрагменты памяти, которые становятся ключом к разгадке.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Марс»