Maroon 5 - iTunes Festival: Live in London (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Maroon 5 - американская поп-рок-группа, родом из Лос-Анджелеса, Калифорния. В данный момент участниками группы являются вокалист Адам Левин, клавишник и ритм-гитарист Джесси Кармайкл, гитарист Джеймс Валентайн, ударник Мэтт Флинн, клавишник Пи Джей Мортон и мульти-инструменталист Сэм Фаррар.







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