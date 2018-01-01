Wink
Мария - королева Шотландии
Актёры и съёмочная группа фильма «Мария - королева Шотландии»

Режиссёры

Томас Имбах

Thomas Imbach
Режиссёр

Актёры

Камилль Рутерфорд

Camille Rutherford
АктрисаMary
Мехди Дехби

Mehdi Dehbi
АктёрDavid Riccio
Шон Биггерстаф

Sean Biggerstaff
АктёрBothwell
Анайрин Барнард

Aneurin Barnard
АктёрDarnley
Эдвард Хогг

Edward Hogg
АктёрMoray
Тони Кёрран

Tony Curran
АктёрJohn Knox
Франсуа Флори

François Florey
АктёрFrench Nobleman
Бруно Тодескини

Bruno Todeschini
АктёрDe Croc
Джоана Прейсс

Joana Preiss
Актриса

Сценаристы

Томас Имбах

Thomas Imbach
Сценарист
Андреа Стака

Andrea Staka
Сценарист
Эдуард Габсбург

Eduard Habsburg
Сценарист
Стефан Цвейг

Stefan Zweig
Сценарист

Продюсеры

Томас Имбах

Thomas Imbach
Продюсер
Андреа Стака

Andrea Staka
Продюсер
Удо Хаппель

Udo Happel
Продюсер

Операторы

Райнер Клаусманн

Rainer Klausmann
Оператор

Композиторы

Софья Губайдулина

Композитор