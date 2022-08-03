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Мария - королева Шотландии

Мария - королева Шотландии (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Mary Queen of Scots
Драма, Исторический115 мин18+

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О фильме

История жизни Марии Стюарт, которая с младенчества была королевой Шотландии, в качестве жены Франциска II была королевой Франции, а также претендовала на английский трон. Ее судьба была трагичной и романтичной, полной борьбы, любви и страсти, королевских интриг и предательств…

Страна
Франция, Швейцария
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мария - королева Шотландии»