Мария - королева Шотландии (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Mary Queen of Scots
Драма, Исторический115 мин18+
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О фильме
История жизни Марии Стюарт, которая с младенчества была королевой Шотландии, в качестве жены Франциска II была королевой Франции, а также претендовала на английский трон. Ее судьба была трагичной и романтичной, полной борьбы, любви и страсти, королевских интриг и предательств…
СтранаФранция, Швейцария
ЖанрИсторический, Драма, Биография
КачествоSD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ТИРежиссёр
Томас
Имбах
- КРАктриса
Камилль
Рутерфорд
- МДАктёр
Мехди
Дехби
- ШБАктёр
Шон
Биггерстаф
- Актёр
Анайрин
Барнард
- Актёр
Эдвард
Хогг
- ТКАктёр
Тони
Кёрран
- ФФАктёр
Франсуа
Флори
- БТАктёр
Бруно
Тодескини
- ДПАктриса
Джоана
Прейсс
- ТИСценарист
Томас
Имбах
- АССценарист
Андреа
Стака
- ЭГСценарист
Эдуард
Габсбург
- СЦСценарист
Стефан
Цвейг
- ТИПродюсер
Томас
Имбах
- АСПродюсер
Андреа
Стака
- УХПродюсер
Удо
Хаппель
- РКОператор
Райнер
Клаусманн
- СГКомпозитор
Софья
Губайдулина