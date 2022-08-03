История жизни Марии Стюарт, которая с младенчества была королевой Шотландии, в качестве жены Франциска II была королевой Франции, а также претендовала на английский трон. Ее судьба была трагичной и романтичной, полной борьбы, любви и страсти, королевских интриг и предательств…

