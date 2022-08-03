Марин и его друзья: Подводные истории. Украшаем штаб-квартиру (фильм, 2014) смотреть онлайн

Все начинается с того, что Транспортные Черепахи случайно доставляют домик семьи главного героя по имени Марин не по адресу, в небольшой городок Ква-Ква-Вилль. В этом чудесном месте живут веселые субмарины. Именно тут Марин знакомится со своими лучшими друзьями и добрыми соседями.

