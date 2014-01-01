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Марин и его друзья: Подводные истории. Уколы - это страшно

Марин и его друзья: Подводные истории. Уколы - это страшно (мультфильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Bubble Marin
Мультфильмы12 мин0+

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Сюжет

Все начинается с того, что Транспортные Черепахи случайно доставляют домик семьи главного героя по имени Марин не по адресу, в небольшой городок Ква-Ква-Вилль. В этом чудесном месте живут веселые субмарины. Именно тут Марин знакомится со своими лучшими друзьями и добрыми соседями.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

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