Фильм Мариинский театр: Щелкунчик

На новогодний праздник в дом Штальбаумов собираются гости. Среди них и Дроссельмейер, крестный отец Мари и Фрица — детей Штальбаумов. Он приготовил им чудесный подарок — забавного Щелкунчика. Дети с нетерпением ждут, когда им, наконец, покажут елку и праздничные подарки. Желанный миг наступает: перед всеми предстает нарядная елка. Неожиданно в костюме волшебника появляется не узнанный детьми Дроссельмейер. Способность незнакомого гостя оживлять игрушки приводит детей в восторг, но, как и все таинственное, невольно вызывает страх. Чтобы рассеять его, Дроссельмейер снимает маску, и дети узнают в нем своего любимого крестного. Мари хочется поиграть с чудесными ожившими куклами, но... их уже унесли. В утешение Дроссельмейер дарит Мари Щелкунчика.

