Marianne & Leonard: Words of Love (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Marianne & Leonard: Words of Love
Документальные, Мелодрамы97 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только на языке оригинала. История начинается на греческом острове Идра в 1960 году. Леонард Коэн, тогда еще никому не известный романист, борющийся за свое место под литературным солнцем, и Марианна Илен, в одиночку воспитывающая маленького сына, становятся частью творческой общины экспатов и присоединяются к многочисленным художникам, писателям и музыкантам.
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Информация
СтранаСША, Канада
КачествоSD
ЖанрыДокументальные, Мелодрамы
Рейтинг
7.0 IMDb
- НБРежиссёр
Ник
Брумфилд
- ЛКАктёр
Леонард
Коэн
- МИАктриса
Марианна
Илен
- НБАктёр
Ник
Брумфилд
- НБАктриса
Нэнси
Бакал
- ДБАктёр
Дже�ффри
Браун
- ДКАктриса
Джуди
Коллинз
- РКАктёр
Рон
Корнелиус
- БДАктёр
Билли
Донован
- ДФАктриса
Джули
Феликс
- ХГАктриса
Хелле
Голдман
- НБСценарист
Ник
Брумфилд
- МХСценарист
Марк
Хёферин
- НБПродюсер
Ник
Брумфилд
- МХПродюсер
Марк
Хёферин
- МХМонтажёр
Марк
Хёферин
- ББОператор
Барни
Брумфилд
- НЛКомпозитор
Ник
Лэйрд-Клоус