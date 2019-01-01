Marianne & Leonard: Words of Love (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только на языке оригинала. История начинается на греческом острове Идра в 1960 году. Леонард Коэн, тогда еще никому не известный романист, борющийся за свое место под литературным солнцем, и Марианна Илен, в одиночку воспитывающая маленького сына, становятся частью творческой общины экспатов и присоединяются к многочисленным художникам, писателям и музыкантам.



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