Marianne & Leonard: Words of Love
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Marianne & Leonard: Words of Love

Marianne & Leonard: Words of Love (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Marianne & Leonard: Words of Love
Документальные, Мелодрамы97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только на языке оригинала. История начинается на греческом острове Идра в 1960 году. Леонард Коэн, тогда еще никому не известный романист, борющийся за свое место под литературным солнцем, и Марианна Илен, в одиночку воспитывающая маленького сына, становятся частью творческой общины экспатов и присоединяются к многочисленным художникам, писателям и музыкантам.

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
SD
Жанры
Документальные, Мелодрамы

Рейтинг

7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Marianne & Leonard: Words of Love»

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