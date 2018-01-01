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Маргаритки
Актёры и съёмочная группа фильма «Маргаритки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Маргаритки»

Актёры

Ивана Карбанова

Ивана Карбанова

Ivana Karbanová
Актриса
Марие Цескова

Марие Цескова

Marie Cesková
Актриса
Ирина Мыскова

Ирина Мыскова

Jirina Myskova
Актриса
Марцела Брезинова

Марцела Брезинова

Marcela Brezinova
Актриса
Юлиус Альберт

Юлиус Альберт

Julius Albert
Актёр
Др. Олдрич Хора

Др. Олдрич Хора

Dr. Oldrich Hora
Актёр
Ян Клусак

Ян Клусак

Jan Klusák
Актёр
Йозеф Коничек

Йозеф Коничек

Josef Konícek
Актёр
Яромир Вомацка

Яромир Вомацка

Jaromír Vomácka
Актёр
Гелена Анижова

Гелена Анижова

Helena Anýžová
Актриса
Вацлав Хохола

Вацлав Хохола

Václav Chochola
Актёр
Эстер Крумбахова

Эстер Крумбахова

Ester Krumbachová
Актриса

Сценаристы

Эстер Крумбахова

Эстер Крумбахова

Ester Krumbachová
Сценарист

Композиторы

Иржи Шлитр

Иржи Шлитр

Jirí Slitr
Композитор
Иржи Шуст

Иржи Шуст

Jirí Sust
Композитор