Маргаритки
Wink
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Маргаритки

Фильм Маргаритки

1966, Sedmikrásky
Комедия18+
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О фильме

Две девушки, обе по имени Мария, решают, что так как мир испорчен, они будут испорчены также. И стараются вести себя как можно хуже. Выходки девушек становятся столь экстравагантными, что пугают их самих.

Жанр
Комедия
Качество
Full HD

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb