О фильме
Две девушки, обе по имени Мария, решают, что так как мир испорчен, они будут испорчены также. И стараются вести себя как можно хуже. Выходки девушек становятся столь экстравагантными, что пугают их самих.
ЖанрКомедия
КачествоFull HD
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ИКАктриса
Ивана
Карбанова
- МЦАктриса
Марие
Цескова
- ИМАктриса
Ирина
Мыскова
- МБАктриса
Марцела
Брезинова
- ЮААктёр
Юлиус
Альберт
- ДОАктёр
Др.
Олдрич Хора
- ЯКАктёр
Ян
Клусак
- ЙКАктёр
Йозеф
Коничек
- ЯВАктёр
Яромир
Вомацка
- ГААктриса
Гелена
Анижова
- ВХАктёр
Вацлав
Хохола
- ЭКАктриса
Эстер
Крумбахова
- ЭКСценарист
Эстер
Крумбахова
- ИШКомпозитор
Иржи
Шлитр
- ИШКомпозитор
Иржи
Шуст