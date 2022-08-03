Манифесто (фильм, 2016) смотреть онлайн

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Вернисаж и похороны, семейный ужин и мусорная свалка, новостная студия и панк-вечеринка становятся сценой для 13 вдохновляющих высказываний о свободе, новаторстве, политике, искусстве, о любви и смерти.

