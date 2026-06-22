Мандалорец и Грогу
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Мандалорец и Грогу

Мандалорец и Грогу (фильм, 2026) смотреть онлайн

8.82026, The Mandalorian & Grogu
Фантастика, Фэнтези131 мин18+

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О фильме

Империя пала, ноеё военачальники всё ещё держат подсвоим контролем части галактики. Зарождающаяся Новая Республика пытается защитить идеалы, закоторые сражались повстанцы, инанимает длязадания мандалорца Дина Джарина, известного охотника заголовами, иего юного ученика Грогу.

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Время
131 мин / 02:11

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мандалорец и Грогу»