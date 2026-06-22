Мандалорец и Грогу (фильм, 2026) смотреть онлайн
8.82026, The Mandalorian & Grogu
Фантастика, Фэнтези131 мин18+
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О фильме
Империя пала, ноеё военачальники всё ещё держат подсвоим контролем части галактики. Зарождающаяся Новая Республика пытается защитить идеалы, закоторые сражались повстанцы, инанимает длязадания мандалорца Дина Джарина, известного охотника заголовами, иего юного ученика Грогу.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Время131 мин / 02:11
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Джон
Фавро
- Актёр
Педро
Паскаль
- ДААктёр
Джереми
Аллен Уайт
- СБАктёр
Стивен
Блум
- Актриса
Сигурни
Уивер
- Актёр
Мартин
Скорсезе
- ХМАктёр
Хемки
Мадера
- ДКАктёр
Джонатан
Койн
- ИШАктёр
Ивэн
Шафран
- Актёр
Мэттью
Уиллиг
- МХАктёр
Майлс
Хамфус
- ЛКАктёр
Латиф
Кроудер
- ПЛАктёр
Пол
Ли
- ЭДАктёр
Энтони
Дэниелс
- РПАктриса
Роуз
Портильо
- СМАктёр
Стивен
Маккинли Хендерсон
- ШХАктриса
Ширли
Хендерсон
- КДАктёр
Каллен
Дуглас
- ЭМАктёр
Эджей
Мехта
- ДФАктёр
Дэйв
Филони
- НГАктёр
Найджел
Гиббс
- ПБАктёр
Питер
Брейтмайер
- ССАктёр
Сонни
Саито
- ЛААктёр
Ли
Айзек Чун
- РФАктёр
Рик
Фамуйива
- ДЧАктёр
Даг
Чианг
- ДЧАктриса
Дебора
Чоу
- Сценарист
Джон
Фавро
- ДФСценарист
Дэйв
Филони
- ДЛСценарист
Джордж
Лукас
- Продюсер
Йен
Брайс
- Продюсер
Джон
Фавро
- ДФПродюсер
Дэйв
Филони
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- РХАктёр дубляжа
Рауф
Хабибуллин
- АСАктёр дубляжа
Александр
Сигуев
- РЖАктёр дубляжа
Роман
Жуков
- ЛФАктриса дубляжа
Лариса
Фатеева-Гронзик
- ИСАктёр дубляжа
Иван
Стависский
- ВААктёр дубляжа
Виктор
Ашанин
- ДТХудожник
Джейсон
Т. Кларк
- РЛХудожница
Рэйчел
Л. Рокстрох
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- АМХудожница
Аманда
Мосс Серино
- РГМонтажёр
Рэйчел
Гудлетт
- ДКОператор
Дэвид
Клайн
- ЛГКомпозитор
Людвиг
Горанссон