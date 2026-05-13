Маньчжурский кандидат (фильм, 2004) смотреть онлайн

Кувейт, 1991 год. В преддверии начала операции «Буря в пустыне» американский военный разведывательный патруль под командованием капитана Бена Марко попадает в засаду. Пока Марко находится без сознания, сержант Рэймонд Шоу, сын влиятельной женщины-сенатора, спасает бойцов отряда и позже возвращается на родину героем, получив Медаль Почёта за проявленный героизм. Спустя годы Шоу становится конгрессменом, а его мать делаёт всё возможное, чтобы он стал одним из главных кандидатов в вице-президенты. Бена Марко все эти годы мучают странные сны и видения. А после встречи с боевым товарищем, который испытывает те же проблемы, он начинает сомневаться, что тогда в Кувейте всё было именно так, как он помнит.

