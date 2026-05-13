Маньчжурский кандидат (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, The Manchurian Candidate
Триллер, Драма129 мин18+
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О фильме
Кувейт, 1991 год. В преддверии начала операции «Буря в пустыне» американский военный разведывательный патруль под командованием капитана Бена Марко попадает в засаду. Пока Марко находится без сознания, сержант Рэймонд Шоу, сын влиятельной женщины-сенатора, спасает бойцов отряда и позже возвращается на родину героем, получив Медаль Почёта за проявленный героизм. Спустя годы Шоу становится конгрессменом, а его мать делаёт всё возможное, чтобы он стал одним из главных кандидатов в вице-президенты. Бена Марко все эти годы мучают странные сны и видения. А после встречи с боевым товарищем, который испытывает те же проблемы, он начинает сомневаться, что тогда в Кувейте всё было именно так, как он помнит.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Джонатан
Демме
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актёр
Лив
Шрайбер
- Актриса
Мэрил
Стрип
- КЭАктриса
Кимберли
Элиз
- Актёр
Джон
Войт
- Актёр
Джеффри
Райт
- Актёр
Бруно
Ганц
- Актёр
Саймон
Макберни
- Актёр
Пабло
Шрайбер
- Актёр
Энтони
Маки
- ХПАктёр
Хоакин
Перез-Кэмпбелл
- Актриса
Вера
Фармига
- Актёр
Мигель
Феррер
- Актёр
Дориан
Миссик
- ХПАктёр
Хосе
Пабло Кантильо
- ТДАктёр
Тедди
Данн
- ТААктёр
Тим
Арц
- РХАктёр
Робин
Хичкок
- РЭАктёр
Рэймонд
Энтони Томас
- Актёр
Билл
Ирвин
- ЭФАктёр
Эл
Фрэнкен
- Актёр
Пол
Лэзар
- ДДАктёр
Дэнни
Дарст
- СМАктриса
Стефани
МакБрайд
- МХАктриса
Молли
Хикок
- ВХАктриса
Виктория
Хэйнс
- АЛАктёр
Адам
ЛеФевр
- Актёр
Роджер
Корман
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- ДРАктёр
Джим
Рош
- Актриса
Энн
Дауд
- ОБАктёр
Обба
Бабатунде
- ГНАктёр
Гарри
Нортап
- ДБАктёр
Джеймс
Б. Ховард
- УМАктёр
Уолтер
Мосли
- ГКАктриса
Гэйл
Кинг
- БХАктёр
Брэд
Холбрук
- СНАктриса
Стэйси
Ньюсом Сантьяго
- КШАктриса
Кристен
Шонесси
- ФСАктёр
Форрест
Сойер
- УВАктёр
Уки
Вашингтон
- КТАктриса
Кейти
Тонг
- РТАктриса
Рома
Торре
- УМАктёр
Уильям
Мейсл
- ДАСценарист
Джордж
Аксельрод
- ДПСценарист
Дэниэл
Пайн
- ДГСценарист
Дин
Георгарис
- РКСценарист
Ричард
Кондон
- Продюсер
Джонатан
Демме
- ИХПродюсер
Илона
Херцберг
- Продюсер
Скотт
Рудин
- Художница
Кристи
Зиа
- АВХудожник
Альберт
Вольски
- КЛМонтажёр
Кэрол
Литтлтон
- КММонтажёр
Крэйг
МакКэй
- Оператор
Так
Фудзимото
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман