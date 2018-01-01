Wink
Фильмы
Мамочка
Актёры и съёмочная группа фильма «Мамочка»

Режиссёры

Макс Аллан Коллинз

Max Allan Collins
Режиссёр

Актёры

Майкл Корнелисон

Michael Cornelison
АктёрMark Jeffries
Патриция МакКормак

Patty McCormack
АктрисаMommy
Джейсон Миллер

Jason Miller
АктёрLt. March
Рэйчел Лемье

Rachel Lemieux
АктрисаJessica Ann
Микки Спиллейн

Mickey Spillane
АктёрAttorney Neal Ekhardt

Сценаристы

Макс Аллан Коллинз

Max Allan Collins
Сценарист

Продюсеры

Макс Аллан Коллинз

Max Allan Collins
Продюсер
Филлип У. Дингельдейн

Phillip W. Dingeldein
Продюсер
Джеймс К. Хоффман

James K. Hoffman
Продюсер
Джон Дуглас Миллер

J. Douglas Miller
Продюсер

Художники

Линн Эллисон

Lynne Allison
Художница

Монтажёры

Филлип У. Дингельдейн

Phillip W. Dingeldein
Монтажёр

Композиторы

Ричард Лоури

Richard Lowry
Композитор