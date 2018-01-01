Мамочка (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Mommy
Ужасы, Триллер18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
«Мамочка» Пэтти МакКормак одержима своей 12-летней дочерью Джессикой Энн настолько, что, узнав, что Джессика снова не получила награду «Ученица года», решает проблему, убив учителя, который не рекомендовал её к этой награде.
Мамочка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- МАРежиссёр
Макс
Аллан Коллинз
- МКАктёр
Майкл
Корнелисон
- ПМАктриса
Патриция
МакКормак
- ДМАктёр
Джейсон
Миллер
- РЛАктриса
Рэйчел
Лемье
- МСАктёр
Микки
Спиллейн
- МАСценарист
Макс
Аллан Коллинз
- МАПродюсер
Макс
Аллан Коллинз
- ФУПродюсер
Филлип
У. Дингельдейн
- ДКПродюсер
Джеймс
К. Хоффман
- ДДПродюсер
Джон
Дуглас Миллер
- ЛЭХудожница
Линн
Эллисон
- ФУМонтажёр
Филлип
У. Дингельдейн
- РЛКомпозитор
Ричард
Лоури