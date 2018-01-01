Мамочка (фильм, 1995) смотреть онлайн

«Мамочка» Пэтти МакКормак одержима своей 12-летней дочерью Джессикой Энн настолько, что, узнав, что Джессика снова не получила награду «Ученица года», решает проблему, убив учителя, который не рекомендовал её к этой награде.



