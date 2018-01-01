Wink
Фильмы
Маменькин сынок
Актёры и съёмочная группа фильма «Маменькин сынок»

Актёры и съёмочная группа фильма «Маменькин сынок»

Режиссёры

Жюли Дельпи

Жюли Дельпи

Julie Delpy
Режиссёр

Актёры

Дэни Бун

Дэни Бун

Dany Boon
АктёрJean-René Graves
Жюли Дельпи

Жюли Дельпи

Julie Delpy
АктрисаViolette
Венсан Лакост

Венсан Лакост

Vincent Lacoste
АктёрEloi dit Lolo
Карин Вьяр

Карин Вьяр

Karin Viard
АктрисаAriane
Антуан Лунгин

Антуан Лунгин

Antoine Lounguine
АктёрLulu
Кристоф Вандевельде

Кристоф Вандевельде

Christophe Vandevelde
АктёрGérard
Элиза Ларниколь

Элиза Ларниколь

Elise Larnicol
АктрисаÉlisabeth
Кристоф Канар

Кристоф Канар

Christophe Canard
АктёрPatrick
Николас Ваншицкий

Николас Ваншицкий

Nicolas Wanczycki
АктёрMédecin hôpital
Руди Милштейн

Руди Милштейн

Rudy Milstein
АктёрPaco

Сценаристы

Жюли Дельпи

Жюли Дельпи

Julie Delpy
Сценарист

Продюсеры

Йозеф Брандмайер

Йозеф Брандмайер

Josef Brandmaier
Продюсер

Актёры дубляжа

Станислав Стрелков

Станислав Стрелков

Актёр дубляжа
Людмила Ильина

Людмила Ильина

Актриса дубляжа
Илья Бледный

Илья Бледный

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Любовь Германова

Актриса дубляжа
Сергей Пономарёв

Сергей Пономарёв

Актёр дубляжа

Художники

Пьер-Ив Геро

Пьер-Ив Геро

Pierre-Yves Gayraud
Художник

Операторы

Тьерри Арбогаст

Тьерри Арбогаст

Thierry Arbogast
Оператор

Композиторы

Матьё Ламболи

Матьё Ламболи

Mathieu Lamboley
Композитор