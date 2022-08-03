Маменькин сынок (фильм, 2015) смотреть онлайн

Маменькин сынок
2015, Lolo
Комедия98 мин18+

Фильм рассказывает о трудоголичке Виолетте из мира моды, которая неожиданно влюбляется в компьютерщика Жана-Рене. Однако 19-летний сын Виолетты, Лоло, не в восторге от их отношений. Лоло решает во что бы то ни стало избавиться от возлюбленного своей матери…

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb

