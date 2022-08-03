Маменькин сынок (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Lolo
Комедия98 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм рассказывает о трудоголичке Виолетте из мира моды, которая неожиданно влюбляется в компьютерщика Жана-Рене. Однако 19-летний сын Виолетты, Лоло, не в восторге от их отношений. Лоло решает во что бы то ни стало избавиться от возлюбленного своей матери…
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Жюли
Дельпи
- ДБАктёр
Дэни
Бун
- Актриса
Жюли
Дельпи
- Актёр
Венсан
Лакост
- КВАктриса
Карин
Вьяр
- АЛАктёр
Антуан
Лунгин
- КВАктёр
Кристоф
Вандевельде
- ЭЛАктриса
Элиза
Ларниколь
- ККАктёр
Кристоф
Канар
- НВАктёр
Николас
Ваншицкий
- РМАктёр
Руди
Милштейн
- Сценарист
Жюли
Дельпи
- ЙБПродюсер
Йозеф
Брандмайер
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ПГХудожник
Пьер-Ив
Геро
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- МЛКомпозитор
Матьё
Ламболи