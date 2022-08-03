Мама (фильм, 2003) смотреть онлайн

Документальный фильм Никиты Михалкова, созданный в 2003 году. Картина решена как монолог режиссера, рассказывающего о своей матери. Какой Наталья Петровна Кончаловская запомнилась своему сыну, и как ей удалось воспитать сразу двух выдающихся кинематографистов, можно узнать, если смотреть онлайн фильм «Мама» в хорошем качестве.



Потомственная аристократка из славного рода Суриковых-Кончаловских, Наталья Кончаловская росла в творческой атмосфере, ведь ее дед и отец были художниками. Сама героиня увлекалась литературой и стала известной детской писательницей, поэтессой и переводчицей. Вспоминая о матери, Никита Сергеевич приходит к выводу, что именно она была культурным центром клана Михалковых-Кончаловских и смогла привить сыновьям любовь к искусству и семейные ценности. Узнать больше о биографии этой удивительной женщины вы можете, если будете фильм «Мама» (2003) смотреть онлайн в HD качестве.

