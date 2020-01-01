Малыши (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Малыши
Документальные11 мин18+
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Сюжет
Документальный фильм о том, что старики и дети очень похожи и, по разным причинам, одинаково видят мир и верят в чудеса. И каждый из этих "детей" нуждается в любви и внимании. Фильм призван без прямых нравоучений вызвать у каждого зрителя определенную ассоциацию из жизни, некое сочувствие �и заботу к своим родителям. Пробуждение от неодушевленного и безэмоционального существования к истинным жизненным ценностям крайне важно в нынешнее время.
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