Актёры и съёмочная группа фильма «Малыш»
Режиссёры
Актёры
АктёрJoseph Summers
Тайриз ГибсонTyrese Gibson
АктрисаYvette
Тараджи П. ХенсонTaraji P. Henson
АктёрSweetpea
Омар ГудингOmar Gooding
АктрисаPeanut (в титрах: Tamara LaSeon Bass)
Тамара ЛаШон БассTamara Bass
АктрисаMs. Herron (в титрах: Candy Brown Houston)
Кэнди Энн БраунCandy Ann Brown
АктрисаJuanita
Э.Дж. ДжонсонA.J. Johnson
АктёрMelvin 'Mel'
Винг РеймзVing Rhames
АктёрRodney
Снуп ДоггSnoop Dogg
АктрисаKim
Энджелл КонвеллAngell Conwell
АктёрDo Dirty (в титрах: Kareem Grimes)
Карим Дж. ГраймсKareem J. Grimes
АктрисаSharika
Трэйси Черелл ДжонсTracey Cherelle Jones
АктёрJoe Joe
Кэйлан БолтонKaylan Bolton
АктёрJoe Joe
Килан БолтонKylan Bolton
АктёрCake Man
Фриз ЛувFreez Luv
АктрисаPatrice
МоникMo'Nique
АктрисаRachel
Хуанита ДженнингсJuanita Jennings
АктрисаReceptionist
Лирис КроссLiris Crosse
АктёрLittle Boy
Сильвестр РобинсонSylvester Robinson
АктёрSneed
Кит ДаймондKeith Diamond
АктёрWinston (в титрах: Frederick Ricks)
Фредди РиксFreddie Ricks
АктрисаMs. Daniels
Сэльма МакФерсонSelma McPherson
АктрисаPandora
Тони ДальTawny Dahl
АктёрChris
Олэн ТомпсонOlan Thompson
АктёрYoung Thug
Эфраим БентонEphraim Benton
АктёрYoung Thug
Жава БенсонJava Benson
АктёрLooney Toon (в титрах: Dejuan Guy)
ДеЖуан ГайDeJuan Guy
АктёрTony
Деон ГрегориDeon Gregory
АктёрKnucklehead
Голди ЛокGoldie Loc
АктрисаWoman
Даймонд Доун КукDiamond Dawn Cook
АктрисаMexican Neighbor
Рома АльварезRoma Alvarez
АктрисаLucy Girl
Лимари АгостоLimary Agosto
АктрисаElderly Woman
Амента ДималлиAmentha Dymally
Актрисаведущий
Ким УитлиKym Whitley
Актрисагость
Хоуп ФлудHope Flood
Актёргость
Дэннон ГринDannon Green
АктрисаLil' Nut
Клеопатра СинглтонCleopatra Singleton
АктрисаMourner (в титрах: Sheila L. Ward)
Шила УордSheila Ward
АктёрJá Toú
Джамайка КартерJamaica Carter
АктрисаCo-Worker
Делорес ЖилбоDelores Gilbeaux
АктёрDice Player (в титрах: Terrance Holloway)
Терренс ХоллоуэйRomeo Holloway
АктёрDice Player
Кэлвин Л. Вэлри мл.Calvin L. Valrie Jr.
АктёрStreet Vendor