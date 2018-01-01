Wink
Малыш
Актёры и съёмочная группа фильма «Малыш»

Актёры и съёмочная группа фильма «Малыш»

Режиссёры

Джон Синглтон

Джон Синглтон

John Singleton
Режиссёр

Актёры

Тайриз Гибсон

Тайриз Гибсон

Tyrese Gibson
АктёрJoseph Summers
Тараджи П. Хенсон

Тараджи П. Хенсон

Taraji P. Henson
АктрисаYvette
Омар Гудинг

Омар Гудинг

Omar Gooding
АктёрSweetpea
Тамара ЛаШон Басс

Тамара ЛаШон Басс

Tamara Bass
АктрисаPeanut (в титрах: Tamara LaSeon Bass)
Кэнди Энн Браун

Кэнди Энн Браун

Candy Ann Brown
АктрисаMs. Herron (в титрах: Candy Brown Houston)
Э.Дж. Джонсон

Э.Дж. Джонсон

A.J. Johnson
АктрисаJuanita
Винг Реймз

Винг Реймз

Ving Rhames
АктёрMelvin 'Mel'
Снуп Догг

Снуп Догг

Snoop Dogg
АктёрRodney
Энджелл Конвелл

Энджелл Конвелл

Angell Conwell
АктрисаKim
Карим Дж. Граймс

Карим Дж. Граймс

Kareem J. Grimes
АктёрDo Dirty (в титрах: Kareem Grimes)
Трэйси Черелл Джонс

Трэйси Черелл Джонс

Tracey Cherelle Jones
АктрисаSharika
Кэйлан Болтон

Кэйлан Болтон

Kaylan Bolton
АктёрJoe Joe
Килан Болтон

Килан Болтон

Kylan Bolton
АктёрJoe Joe
Фриз Лув

Фриз Лув

Freez Luv
АктёрCake Man
Моник

Моник

Mo'Nique
АктрисаPatrice
Хуанита Дженнингс

Хуанита Дженнингс

Juanita Jennings
АктрисаRachel
Лирис Кросс

Лирис Кросс

Liris Crosse
АктрисаReceptionist
Сильвестр Робинсон

Сильвестр Робинсон

Sylvester Robinson
АктёрLittle Boy
Кит Даймонд

Кит Даймонд

Keith Diamond
АктёрSneed
Фредди Рикс

Фредди Рикс

Freddie Ricks
АктёрWinston (в титрах: Frederick Ricks)
Сэльма МакФерсон

Сэльма МакФерсон

Selma McPherson
АктрисаMs. Daniels
Тони Даль

Тони Даль

Tawny Dahl
АктрисаPandora
Олэн Томпсон

Олэн Томпсон

Olan Thompson
АктёрChris
Эфраим Бентон

Эфраим Бентон

Ephraim Benton
АктёрYoung Thug
Жава Бенсон

Жава Бенсон

Java Benson
АктёрYoung Thug
ДеЖуан Гай

ДеЖуан Гай

DeJuan Guy
АктёрLooney Toon (в титрах: Dejuan Guy)
Деон Грегори

Деон Грегори

Deon Gregory
АктёрTony
Голди Лок

Голди Лок

Goldie Loc
АктёрKnucklehead
Даймонд Доун Кук

Даймонд Доун Кук

Diamond Dawn Cook
АктрисаWoman
Рома Альварез

Рома Альварез

Roma Alvarez
АктрисаMexican Neighbor
Лимари Агосто

Лимари Агосто

Limary Agosto
АктрисаLucy Girl
Амента Дималли

Амента Дималли

Amentha Dymally
АктрисаElderly Woman
Ким Уитли

Ким Уитли

Kym Whitley
Актрисаведущий
Хоуп Флуд

Хоуп Флуд

Hope Flood
Актрисагость
Дэннон Грин

Дэннон Грин

Dannon Green
Актёргость
Клеопатра Синглтон

Клеопатра Синглтон

Cleopatra Singleton
АктрисаLil' Nut
Шила Уорд

Шила Уорд

Sheila Ward
АктрисаMourner (в титрах: Sheila L. Ward)
Джамайка Картер

Джамайка Картер

Jamaica Carter
АктёрJá Toú
Делорес Жилбо

Делорес Жилбо

Delores Gilbeaux
АктрисаCo-Worker
Терренс Холлоуэй

Терренс Холлоуэй

Romeo Holloway
АктёрDice Player (в титрах: Terrance Holloway)
Кэлвин Л. Вэлри мл.

Кэлвин Л. Вэлри мл.

Calvin L. Valrie Jr.
АктёрDice Player
Эдди Кларк

Эдди Кларк

Eddie Clark
АктёрStreet Vendor

Сценаристы

Джон Синглтон

Джон Синглтон

John Singleton
Сценарист

Продюсеры

Джон Синглтон

Джон Синглтон

John Singleton
Продюсер
Дуайт Уильямс

Дуайт Уильямс

Dwight Williams
Продюсер

Монтажёры

Брюс Кэннон

Брюс Кэннон

Bruce Cannon
Монтажёр

Операторы

Чарльз Миллс

Чарльз Миллс

Charles Mills
Оператор

Композиторы

Дэвид Арнольд

Дэвид Арнольд

David Arnold
Композитор