Малыш (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Baby Boy
Триллер, Драма0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Джоди - молодой чернокожий парень всю жизнь живет под «крылом у мамочки». Он постоянно терзается своей зависимостью, но ничего не собирается менять. У Джоди нет работы, зато есть сын и дочь от двух разных женщин.
Но, даже несмотря на это, никакая сила не может заставить его покинуть материнское гнездо и начать жить самостоятельно...
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДСРежиссёр
Джон
Синглтон
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- ОГАктёр
Омар
Гудинг
- ТЛАктриса
Тамара
ЛаШон Басс
- КЭАктриса
Кэнди
Энн Браун
- ЭДАктриса
Э.Дж.
Джонсон
- Актёр
Винг
Реймз
- Актёр
Снуп
Догг
- ЭКАктриса
Энджелл
Конвелл
- КДАктёр
Карим
Дж. Граймс
- ТЧАктриса
Трэйси
Черелл Джонс
- КБАктёр
Кэйлан
Болтон
- КБАктёр
Килан
Болтон
- ФЛАктёр
Фриз
Лув
- МАктриса
Моник
- ХДАктриса
Хуанита
Дженнингс
- ЛКАктриса
Лирис
Кросс
- СРАктёр
Сильвестр
Робинсон
- КДАктёр
Кит
Даймонд
- ФРАктёр
Фредди
Рикс
- СМАктриса
Сэльма
МакФерсон
- ТДАктриса
Тони
Даль
- ОТАктёр
Олэн
Томпсон
- ЭБАктёр
Эфраим
Бентон
- ЖБАктёр
Жава
Бенсон
- ДГАктёр
ДеЖуан
Гай
- ДГАктёр
Деон
Грегори
- ГЛАктёр
Голди
Лок
- ДДАктриса
Даймонд
Доун Кук
- РААктриса
Рома
Альварез
- ЛААктриса
Лимари
Агосто
- АДАктриса
Амента
Дималли
- КУАктриса
Ким
Уитли
- ХФАктриса
Хоуп
Флуд
- ДГАктёр
Дэннон
Грин
- КСАктриса
Клеопатра
Синглтон
- ШУАктриса
Шила
Уорд
- ДКАктёр
Джамайка
Картер
- ДЖАктриса
Делорес
Жилбо
- ТХАктёр
Терренс
Холлоуэй
- КЛАктёр
Кэлвин
Л. Вэлри мл.
- ЭКАктёр
Эдди
Кларк
- ДССценарист
Джон
Синглтон
- ДСПродюсер
Джон
Синглтон
- ДУПродюсер
Дуайт
Уильямс
- БКМонтажёр
Брюс
Кэннон
- ЧМОператор
Чарльз
Миллс
- ДАКомпозитор
Дэвид
Арнольд