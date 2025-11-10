Малыш (фильм, 1999) смотреть онлайн

Было время, когда Дэнни был опытным биржевым трейдером, ворочавшим миллионами. Но однажды он пропустил начало серьезного кризиса и в конечном итоге потерял 50 миллионов долларов своих клиентов – а заодно и все свои сбережения. Но с этого момента у него началась новая жизнь, потому что ему подбросили младенца. Проходит четыре года, Дэнни зарабатывает на жизнь разнорабочим и растит малыша Минга, которого любит, как сына. Но тут в город приезжает настоящая мать мальчика…

