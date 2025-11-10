Малыш (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Lau sing yue
Драма, Комедия18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Было время, когда Дэнни был опытным биржевым трейдером, ворочавшим миллионами. Но однажды он пропустил начало серьезного кризиса и в конечном итоге потерял 50 миллионов долларов своих клиентов – а заодно и все свои сбережения. Но с этого момента у него началась новая жизнь, потому что ему подбросили младенца. Проходит четыре года, Дэнни зарабатывает на жизнь разнорабочим и растит малыша Минга, которого любит, как сына. Но тут в город приезжает настоящая мать мальчика…
Рейтинг
6.8 IMDb
- ДЧРежиссёр
Джэйкоб
Чун
- ЛЧАктёр
Лесли
Чун
- КНАктриса
Кэрри
Нг
- ЛТАктёр
Лун
Ти
- ЧЧАктриса
Чи
Чи
- АЛАктриса
Аманда
Ли
- ДЧАктёр
Джо
Чун
- ЮЧАктёр
Юк-Сан
Чунг
- ХХАктёр
Хеунг
Хой
- ДЛАктёр
Данте
Лам
- ГЛАктёр
Гордон
Лам
- КЛАктриса
Кристал
Луи
- ЛПАктриса
Лили
Пун
- АШАктриса
Ао-чжун
Шен
- ДТАктёр
Джон
Тэнг
- ВТАктёр
Вэй
Тунг
- ДВАктёр
Джимми
Вон
- ЁССценарист
Ён-Пхин
Сзе
- МТСценарист
Мэтью
Тан
- ДЧПродюсер
Джэйкоб
Чун
- ДШПродюсер
Джон
Шам
- ШНПродюсер
Ши
Наньсунь
- ЭКМонтажёр
Эрик
Квон
- ДВОператор
Джимми
Вон
- ДСКомпозитор
Дэвид
Сум
- АСКомпозитор
Алекс
Сан