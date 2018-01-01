Малер. Симфония № 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Mahler : Symphony No.2 - Budapest Festival Orchestra, Iván Fischer
Концерты91 мин12+
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Сюжет
Концерт: Малер. Симфония № 2. Будапештский фестивальный оркестр, Иван Фишер. Будапештский фестивальный оркестр, Чешский филармонический хор (Брно). Дирижер: Иван Фишер. Кристиана Карг (сопрано), Элизабет Кульман (альт). Густав Малер Симфония № 2 до минор «Воскресение». Прямая трансляция из Дворца искусств, Будапешт, 12 мая 2018 г.
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