Малер. Симфония № 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Концерт: Малер. Симфония № 2. Будапештский фестивальный оркестр, Иван Фишер. Будапештский фестивальный оркестр, Чешский филармонический хор (Брно). Дирижер: Иван Фишер. Кристиана Карг (сопрано), Элизабет Кульман (альт). Густав Малер Симфония № 2 до минор «Воскресение». Прямая трансляция из Дворца искусств, Будапешт, 12 мая 2018 г.



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