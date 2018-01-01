Wink
Маленький незнакомец
Актёры и съёмочная группа фильма «Маленький незнакомец»

Режиссёры

Леонард Абрахамсон

Lenny Abrahamson
Режиссёр

Актёры

Донал Глисон

Domhnall Gleeson
АктёрDr. Faraday
Рут Уилсон

Ruth Wilson
АктрисаCaroline Ayres
Шарлотта Рэмплинг

Charlotte Rampling
АктрисаMrs. Ayres
Уилл Поултер

Will Poulter
АктёрRoderick Ayres
Лив Хилл

Liv Hill
АктрисаBetty
Оливер Цеттерстрем

Oliver Zetterström
АктёрYoung Faraday (в титрах: Oliver Zetterstrom)
Кэтрин О’Рейли

Kathryn O'Reilly
АктрисаElizabeth Faraday
Эдди Толл

Eddie Toll
АктёрFaraday's Father
Камилла Арведсон

Camilla Arfwedson
АктрисаYoung Mrs Ayres
Типпер Сайферт-Кливлэнд

Tipper Seifert-Cleveland
АктрисаSusan Ayres

Сценаристы

Люсинда Коксон

Lucinda Coxon
Сценарист
Сара Уотерс

Sarah Waters
Сценарист

Продюсеры

Андреа Колдервуд

Andrea Calderwood
Продюсер
Гэйл Иган

Gail Egan
Продюсер
Эд Гвини

Ed Guiney
Продюсер
Дэниэл Баттсек

Daniel Battsek
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Сланевский

Актёр дубляжа
Анна Киселёва

Актриса дубляжа
Маргарита Корш

Актриса дубляжа

Художники

Стивен Ноубл

Steven Noble
Художник

Композиторы

Стивен Ренникс

Stephen Rennicks
Композитор