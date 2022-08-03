Маленький незнакомец
Wink
Фильмы
Маленький незнакомец

Маленький незнакомец (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, The Little Stranger
Драма, Ужасы107 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Доктор Фарадей родился в семье прислуги Айресов — владельцев роскошного поместья Хандредс-Холл. Всю жизнь он мечтал попасть в высшее общество и получил хорошее образование. Спустя годы Фарадей устраивается семейным врачом к разорившимся Айресам. Так ли он добр и бескорыстен, как им кажется?

Страна
Великобритания, Ирландия, Франция
Жанр
Ужасы, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Маленький незнакомец»