Маленький незнакомец (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, The Little Stranger
Драма, Ужасы107 мин18+
О фильме
Доктор Фарадей родился в семье прислуги Айресов — владельцев роскошного поместья Хандредс-Холл. Всю жизнь он мечтал попасть в высшее общество и получил хорошее образование. Спустя годы Фарадей устраивается семейным врачом к разорившимся Айресам. Так ли он добр и бескорыстен, как им кажется?
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЛАРежиссёр
Леонард
Абрахамсон
- Актёр
Донал
Глисон
- РУАктриса
Рут
Уилсон
- Актриса
Шарлотта
Рэмплинг
- Актёр
Уилл
Поултер
- ЛХАктриса
Лив
Хилл
- ОЦАктёр
Оливер
Цеттерстрем
- КОАктриса
Кэтрин
О’Рейли
- ЭТАктёр
Эдди
Толл
- КААктриса
Камилла
Арведсон
- ТСАктриса
Типпер
Сайферт-Кливлэнд
- ЛКСценарист
Люсинда
Коксон
- СУСценарист
Сара
Уотерс
- Продюсер
Андреа
Колдервуд
- ГИПродюсер
Гэйл
Иган
- ЭГПродюсер
Эд
Гвини
- Продюсер
Дэниэл
Баттсек
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корш
- СНХудожник
Стивен
Ноубл
- СРКомпозитор
Стивен
Ренникс