Маленький незнакомец (фильм, 2018) смотреть онлайн

Доктор Фарадей родился в семье прислуги Айресов — владельцев роскошного поместья Хандредс-Холл. Всю жизнь он мечтал попасть в высшее общество и получил хорошее образование. Спустя годы Фарадей устраивается семейным врачом к разорившимся Айресам. Так ли он добр и бескорыстен, как им кажется?

