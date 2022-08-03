Маленький большой герой (фильм, 2018) смотреть онлайн

Маленький большой герой
8.42018, Monkey King Reloaded
Мультфильм73 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Малыш-обезьянка Санни живет в сычуаньском зоопарке и мечтает побывать в Нью-Йорке, который он видел на фото смотрительницы. По стечению обстоятельств, герой попадает в мегаполис, но веселиться ему придется недолго. Жителям Нью-Йорка угрожает Король демонов, и лишь Санни может его одолеть.

Страна
Китай, США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb