Маленький большой герой (фильм, 2018) смотреть онлайн

Малыш-обезьянка Санни живет в сычуаньском зоопарке и мечтает побывать в Нью-Йорке, который он видел на фото смотрительницы. По стечению обстоятельств, герой попадает в мегаполис, но веселиться ему придется недолго. Жителям Нью-Йорка угрожает Король демонов, и лишь Санни может его одолеть.

