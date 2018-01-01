Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчишник»

Режиссёры

Крис Кох

Chris Koch
Режиссёр

Актёры

Джулия Стайлз

Julia Stiles
АктрисаBecky
Шон Хэтоси

Shawn Hatosy
АктёрJim
Джули Хэгерти

Julie Hagerty
АктрисаDorothy
Томас Леннон

Thomas Lennon
АктёрPete
Джейсон Ли

Jason Lee
АктёрPaul

Сценаристы

Пит Шваба

Pete Schwaba
Сценарист
Мэтт Тарсес

Matt Tarses
Сценарист
Грег Глиенна

Greg Glienna
Сценарист
Билл Врубел

Bill Wrubel
Сценарист

Продюсеры

Даниэль Стерлинг

Danielle Sterling
Продюсер
Дэвид Никсей

David Nicksay
Продюсер
Дэвид Лэдд

David Ladd
Продюсер
Дэвид Кервин

David Kerwin
Продюсер

Художники

Дэн Дэвис

Dan Davis
Художник
Памела Виттерс

Pamela Withers Chilton
Художница
Лесли Бил

Lesley Beale
Художница
Патрик Бэнистер

Patrick Banister
Художник

Монтажёры

Дэвид Мориц

David Moritz
Монтажёр

Композиторы

Марк Мазерсбо

Mark Mothersbaugh
Композитор