Мальчишник (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, A Guy Thing
Мелодрама, Комедия16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Великолепная холостяцкая пирушка обернулась для Пола настоящей трагедией. Наутро в состоянии сильнейшего похмелья он обнаружил у себя в постели девушку, в которой с трудом вспомнил стриптизершу Бекки с мальчишника.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчишник»