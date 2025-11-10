Мальчишник
Мальчишник (фильм, 1984) смотреть онлайн

1984, Bachelor Party
Комедия16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В последний день перед свадьбой водитель школьного автобуса Рик решает собрать всех друзей на последнюю отвязную вечеринку по принципу «пива и женщин много не бывает». Его невеста Дебби берет ситуацию под свои контроль и возглавляет отряд верных подружек, направляющихся на мальчишник.

Устроив ловушку проституткам, вызванным к Рику, подружки переодеваются и проникают в дом, где проходит вечеринка. Тем временем богатый отец Дебби, недовольный тем, что дочь выходит замуж за неудачника, натравливает на всю компанию бывшего возлюбленного Дебби с целью вернуть дочь любой ценой.

Рик доблестно справится с ситуацией - отлично повеселится, не ударит в грязь лицом перед друзьями и при этом сохранит верность своей невесте.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb