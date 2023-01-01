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Мальчишник по-ирландски
Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчишник по-ирландски»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчишник по-ирландски»

Режиссёры

Джон Батлер

Джон Батлер

John Butler
Режиссёр

Актёры

Эндрю Скотт

Эндрю Скотт

Andrew Scott
АктёрDavin
Хью О’Конор

Хью О’Конор

Hugh O'Conor
АктёрFionan
Питер МакДональд

Питер МакДональд

Peter McDonald
АктёрThe Machine
Брин Глисон

Брин Глисон

Briain Gleeson
АктёрSimon
Эндрю Беннетт

Эндрю Беннетт

Andrew Bennett
АктёрBig Kevin
Майкл Лидж

Майкл Лидж

Michael Legge
АктёрLittle Kevin
Эми Хубермэн

Эми Хубермэн

Amy Huberman
АктрисаRuth
Марселла Планкетт

Марселла Планкетт

Marcella Plunkett
АктрисаUli
Джастин Митчелл

Джастин Митчелл

Justine Mitchell
АктрисаLinda
Имонн Хант

Имонн Хант

Eamonn Hunt
АктёрFarmer

Сценаристы

Джон Батлер

Джон Батлер

John Butler
Сценарист
Питер МакДональд

Питер МакДональд

Peter McDonald
Сценарист

Продюсеры

Ребекка О’Флэнаган

Ребекка О’Флэнаган

Rebecca O'Flanagan
Продюсер
Роберт Валпоул

Роберт Валпоул

Robert Walpole
Продюсер

Художники

Марк Келли

Марк Келли

Mark Kelly
Художник
Кэти Страхан

Кэти Страхан

Kathy Strachan
Художница

Операторы

Питер Робертсон

Питер Робертсон

Peter Robertson
Оператор

Композиторы

Стивен Ренникс

Стивен Ренникс

Stephen Rennicks
Композитор