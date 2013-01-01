Мальчишник по-ирландски (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The Stag
Комедии, Драмы90 мин18+
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Сюжет
Как организовать запоминающийся мальчишник? Есть масса способов: проиграть состояние в Вегасе или напиться до беспамятства в Бангкоке. А можно последовать традициям настоящих ирландских мужчин — и двинуть в лес. Здесь, вдали от цивилизации и экстренных служб, вас ничто не остановит.
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДБРежиссёр
Джон
Батлер
- ЭСАктёр
Эндрю
Скотт
- ХОАктёр
Хью
О’Конор
- Актёр
Питер
МакДональд
- БГАктёр
Брин
Глисон
- ЭБАктёр
Эндрю
Беннетт
- МЛАктёр
Майкл
Лидж
- ЭХАктриса
Эми
Хубермэн
- МПАктриса
Марселла
Планкетт
- ДМАктриса
Джастин
Митчелл
- ИХАктёр
Имонн
Хант
- ДБСценарист
Джон
Батлер
- Сценарист
Питер
МакДональд
- РОПродюсер
Ребекка
О’Флэнаган
- РВПродюсер
Роберт
Валпоул
- МКХудожник
Марк
Келли
- КСХудожница
Кэти
Страхан
- ПРОператор
Питер
Робертсон
- СРКомпозитор
Стивен
Ренникс