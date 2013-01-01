Мальчишник по-ирландски
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Мальчишник по-ирландски

Мальчишник по-ирландски (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Stag
Комедии, Драмы90 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Как организовать запоминающийся мальчишник? Есть масса способов: проиграть состояние в Вегасе или напиться до беспамятства в Бангкоке. А можно последовать традициям настоящих ирландских мужчин — и двинуть в лес. Здесь, вдали от цивилизации и экстренных служб, вас ничто не остановит.

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Информация

Страна
Ирландия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчишник по-ирландски»

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