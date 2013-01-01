Мальчишник по-ирландски (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Как организовать запоминающийся мальчишник? Есть масса способов: проиграть состояние в Вегасе или напиться до беспамятства в Бангкоке. А можно последовать традициям настоящих ирландских мужчин — и двинуть в лес. Здесь, вдали от цивилизации и экстренных служб, вас ничто не остановит.



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