WinkФильмыМальчик по имени РождествоАктёры и съёмочная группа фильма «Мальчик по имени Рождество»
Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчик по имени Рождество»
Режиссёры
Актёры
АктёрMoppet
Айомиде ГаррикAyomide Garrick
АктрисаLittle Noosh
И�ндика УотсонIndica Watson
АктёрJoel
Михил ХёйсманMichiel Huisman
АктрисаAunt Ruth
Мэгги СмитMaggie Smith
АктрисаAunt Carlotta
Кристен УигKristen Wiig
АктёрMiika
Стивен МерчантStephen Merchant
АктёрFather Topo
Тоби ДжонсToby Jones
АктёрNikolas
Генри ЛоуфуллHenry Lawfull
АктрисаMother Vodol
Салли ХокинсSally Hawkins
АктрисаThe Truth Pixie