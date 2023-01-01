Wink
Фильмы
Мальчик по имени Рождество
Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчик по имени Рождество»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчик по имени Рождество»

Режиссёры

Гил Кинан

Гил Кинан

Gil Kenan
Режиссёр

Актёры

Айомиде Гаррик

Айомиде Гаррик

Ayomide Garrick
АктёрMoppet
Индика Уотсон

Индика Уотсон

Indica Watson
АктрисаLittle Noosh
Михил Хёйсман

Михил Хёйсман

Michiel Huisman
АктёрJoel
Мэгги Смит

Мэгги Смит

Maggie Smith
АктрисаAunt Ruth
Кристен Уиг

Кристен Уиг

Kristen Wiig
АктрисаAunt Carlotta
Стивен Мерчант

Стивен Мерчант

Stephen Merchant
АктёрMiika
Тоби Джонс

Тоби Джонс

Toby Jones
АктёрFather Topo
Генри Лоуфулл

Генри Лоуфулл

Henry Lawfull
АктёрNikolas
Салли Хокинс

Салли Хокинс

Sally Hawkins
АктрисаMother Vodol
Зои Маргарет Коллетти

Зои Маргарет Коллетти

Zoe Colletti
АктрисаThe Truth Pixie

Сценаристы

Гил Кинан

Гил Кинан

Gil Kenan
Сценарист
Мэтт Хэйг

Мэтт Хэйг

Matt Haig
Сценарист
Ол Паркер

Ол Паркер

Ol Parker
Сценарист

Продюсеры

Питер Чернин

Питер Чернин

Peter Czernin
Продюсер
Грэм Бродбент

Грэм Бродбент

Graham Broadbent
Продюсер
Алекси Бардю

Алекси Бардю

Aleksi Bardy
Продюсер

Художники

Гари Уильямсон

Гари Уильямсон

Gary Williamson
Художник

Монтажёры

Питер Ламберт

Питер Ламберт

Peter Lambert
Монтажёр

Композиторы

Дарио Марианелли

Дарио Марианелли

Dario Marianelli
Композитор