Мальчик по имени Рождество (фильм, 2021) смотреть онлайн
2021, A Boy Called Christmas
Фэнтези, Драмы6+
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Сюжет
Юный Николас, чтобы найти отца, уехавшего на поиски легендарной эльфийской деревни, отправляется на север, где его ждут необыкновенные приключения.
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Информация
СтранаВеликобритания, Франция, США, Чехия, Германия
ЖанрыСемейные, Приключения, Драмы, Фэнтези
Рейтинг
- ГКРежиссёр
Гил
Кинан
- АГАктёр
Айомиде
Гаррик
- ИУАктриса
Индика
Уотсон
- МХАктёр
Михил
Хёйсман
- Актриса
Мэгги
Смит
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актёр
Стивен
Мерчант
- Актёр
Тоби
Джонс
- ГЛАктёр
Генри
Лоуфулл
- Актриса
Салли
Хокинс
- Актриса
Зои
Маргарет Коллетти
- ГКСценарист
Гил
Кинан
- МХСценарист
Мэтт
Хэйг
- ОПСценарист
Ол
Паркер
- ПЧПродюсер
Питер
Чернин
- ГБПродюсер
Грэм
Бродбент
- АБПродюсер
Алекси
Бардю
- ГУХудожник
Гари
Уильямсон
- ПЛМонтажёр
Питер
Ламберт
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли