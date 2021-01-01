Мальчик по имени Рождество (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Юный Николас, чтобы найти отца, уехавшего на поиски легендарной эльфийской деревни, отправляется на север, где его ждут необыкновенные приключения.



Мальчик по имени Рождество смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеос�ервисе Wink.