Мальчик по имени Рождество
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Мальчик по имени Рождество

Мальчик по имени Рождество (фильм, 2021) смотреть онлайн

2021, A Boy Called Christmas
Фэнтези, Драмы6+

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Сюжет

Юный Николас, чтобы найти отца, уехавшего на поиски легендарной эльфийской деревни, отправляется на север, где его ждут необыкновенные приключения.

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Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчик по имени Рождество»