Макс (фильм, 2002) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм «Макс» — смелая военная драма с Джоном Кьюсаком об альтернативном пути развития личности Адольфа Гитлера через призму искусства. Кино фокусируется на гипотетических отношениях между будущим фюрером и еврейским арт-дилером.
Ветеран Первой мировой Макс Ротман, потерявший руку на фронте, открывает галерею современного искусства в Мюнхене. К нему обращается молодой Адольф Гитлер, безуспешно пытающийся стать художником. Ротман видит в юноше незаурядный, но извращенный талант и пытается направить его энергию в творческое русло. Параллельно армейский капитан Майр вербует Гитлера для политической агитации, создавая напряженный конфликт между искусством и идеологией.
Кьюсак воплощает трагическую фигуру человека, пытающегося противостоять надвигающейся тьме средствами искусства, и на это действительно захватывающе смотреть. «Макс» показывает момент, когда история могла свернуть на иной путь.
СтранаВенгрия, Канада, Великобритания
ЖанрВоенный, Драма
Рейтинг
- ММРежиссёр
Менно
Мейес
- Актёр
Джон
Кьюсак
- ДСАктриса
Дженет
Сьюзман
- ДГАктёр
Джон
Грилло
- ДХАктёр
Дэвид
Хорович
- Актёр
Ноа
Тейлор
- АНАктриса
Анна
Най
- Актёр
Ульрих
Томсен
- МПАктриса
Молли
Паркер
- АШАктёр
Андраш
Штоль
- ЛСАктриса
Лили
Собески
- ММСценарист
Менно
Мейес
- АХПродюсер
Андрас
Хамори
- СБПродюсер
Сидни
Блюменталь
- ДБПродюсер
Дэймон
Брайант
- АМХудожница
Агнеш
Меньхарт
- БвХудожник
Бен
ван Ос
- ТЛХудожник
Тибор
Лазар
- ДвХудожник
Дин
ван Страален
- КУМонтажёр
Крис
Уайатт
- ДДКомпозитор
Дэн
Джонс