Макс (фильм, 2002) смотреть онлайн

Фильм «Макс» — смелая военная драма с Джоном Кьюсаком об альтернативном пути развития личности Адольфа Гитлера через призму искусства. Кино фокусируется на гипотетических отношениях между будущим фюрером и еврейским арт-дилером.



Ветеран Первой мировой Макс Ротман, потерявший руку на фронте, открывает галерею современного искусства в Мюнхене. К нему обращается молодой Адольф Гитлер, безуспешно пытающийся стать художником. Ротман видит в юноше незаурядный, но извращенный талант и пытается направить его энергию в творческое русло. Параллельно армейский капитан Майр вербует Гитлера для политической агитации, создавая напряженный конфликт между искусством и идеологией.



Кьюсак воплощает трагическую фигуру человека, пытающегося противостоять надвигающейся тьме средствами искусства, и на это действительно захватывающе смотреть. «Макс» показывает момент, когда история могла свернуть на иной путь.

