Макс (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Max
Драма, Военный18+

О фильме

Фильм «Макс» — смелая военная драма с Джоном Кьюсаком об альтернативном пути развития личности Адольфа Гитлера через призму искусства. Кино фокусируется на гипотетических отношениях между будущим фюрером и еврейским арт-дилером.

Ветеран Первой мировой Макс Ротман, потерявший руку на фронте, открывает галерею современного искусства в Мюнхене. К нему обращается молодой Адольф Гитлер, безуспешно пытающийся стать художником. Ротман видит в юноше незаурядный, но извращенный талант и пытается направить его энергию в творческое русло. Параллельно армейский капитан Майр вербует Гитлера для политической агитации, создавая напряженный конфликт между искусством и идеологией.

Кьюсак воплощает трагическую фигуру человека, пытающегося противостоять надвигающейся тьме средствами искусства, и на это действительно захватывающе смотреть. «Макс» показывает момент, когда история могла свернуть на иной путь.

Страна
Венгрия, Канада, Великобритания
Жанр
Военный, Драма

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Макс»