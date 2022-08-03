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Махни крылом

Махни крылом (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Yellowbird
Мультфильм, Семейный86 мин0+

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О фильме

Каждый год все птицы улетают на юг. Должна улететь и стая нашего юного героя Чижика, но в последний момент перед перелетом на вожака стаи Дариуса нападает злой кот. Только Дариус знает дорогу на юг, и он успевает передать секрет Чижику, который теперь должен стать вожаком стаи.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Махни крылом»