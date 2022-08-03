Махнемся телами
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Махнемся телами

Махнемся телами (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.22020, Le sens de la famille
Комедия, Мелодрама88 мин18+

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О фильме

Французская семейная комедия о переселении душ. Если на проблему закрыть глаза, она исчезнет сама собой – такой философии придерживается шеф-редактор газеты Ален Морель. Его издание на грани разорения. На семейном фронте дела обстоят не лучше: у жены давно своя жизнь, для троих детей Ален тоже уже не авторитет. Тем не менее семейство решает вместе провести выходные в парке аттракционов, но все приходят в бешенство после нескольких часов в очереди и безуспешных попыток хоть немного повеселиться. В сердцах Ален просит вселенную о переменах, и на следующее утро каждый член семьи просыпается в новом теле. Теперь им предстоит заново узнавать друг друга и самих себя. Что из этого выйдет, смотрите в фильме «Махнемся телами» в видеосервисе Wink.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Махнемся телами»