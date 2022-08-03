Махнемся телами (фильм, 2020) смотреть онлайн
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О фильме
Французская семейная комедия о переселении душ. Если на проблему закрыть глаза, она исчезнет сама собой – такой философии придерживается шеф-редактор газеты Ален Морель. Его издание на грани разорения. На семейном фронте дела обстоят не лучше: у жены давно своя жизнь, для троих детей Ален тоже уже не авторитет. Тем не менее семейство решает вместе провести выходные в парке аттракционов, но все приходят в бешенство после нескольких часов в очереди и безуспешных попыток хоть немного повеселиться. В сердцах Ален просит вселенную о переменах, и на следующее утро каждый член семьи просыпается в новом теле. Теперь им предстоит заново узнавать друг друга и самих себя. Что из этого выйдет, смотрите в фильме «Махнемся телами» в видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ЖБРежиссёр
Жан-Патрик
Бенес
- ФДАктёр
Франк
Дюбоск
- Актриса
Александра
Лами
- Актриса
Кристиана
Милле
- РдАктриса
Роуз
де Кервеноаэль
- МРАктриса
Матильда
Рёрих
- НОАктёр
Нильс
Отенен-Жерар
- ААктёр
Артюс
- ЖБАктёр
Жакки
Берруайе
- ККАктёр
Кристоф
Канар
- МВАктёр
Михаэль
Вандер-Мерен
- ЖБСценарист
Жан-Патрик
Бенес
- МДСценарист
Мартин
Дуэр
- АМСценарист
Аллан
Модуи
- АППродюсер
Адриан
Политовски
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- Актриса дубляжа
Виталия
Корниенко
- Актриса дубляжа
Дарья
Шевчук
- ЖПОператор
Жиль
Порте
- КЖКомпозитор
Кристоф
Жюльен