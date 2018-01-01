Актёры и съёмочная группа фильма «Магеллан»

Wink
Магеллан
Режиссёры

Лав Диас

Лав Диас

Lav Diaz
Режиссёр

Актёры

Гаэль Гарсиа Берналь

Гаэль Гарсиа Берналь

Gael García Bernal
АктёрFernão de Magalhães
Дарио Язбек Берналь

Дарио Язбек Берналь

Dario Yazbek Bernal
АктёрDuarte Barbosa
Хейзел Оренсио

Хейзел Оренсио

Hazel Orencio
АктрисаReyna Juana
Ронни Ласаро

Ронни Ласаро

Ronnie Lazaro
АктёрRaja Humabon
Томаш Алвеш

Томаш Алвеш

Tomás Alves
АктёрFrancisco Serrão
Бон Кабрера

Бон Кабрера

Bong Cabrera
АктёрRaja Kulambo
Валдемар Сантуш

Валдемар Сантуш

Valdemar Santos
АктёрRui Faleiro
Бронтис Ходоровски

Бронтис Ходоровски

Brontis Jodorowsky
АктёрBispo Juan de Fonseca
Паулу Калатре

Паулу Калатре

Paulo Calatré
АктёрFrancisco Sá de Miranda
Макс Гроссе Махенч

Макс Гроссе Махенч

Max Grosse Majench
АктёрJuan de Cartagena

Сценаристы

Лав Диас

Лав Диас

Lav Diaz
Сценарист

Продюсеры

Жоаким Сапинью

Жоаким Сапинью

Joaquim Sapinho
Продюсер
Альберт Серра

Альберт Серра

Albert Serra
Продюсер
Монце Триола

Монце Триола

Montse Triola
Продюсер
Марта Вьейра Альвес

Марта Вьейра Альвес

Marta Vieira Alves
Продюсер

Художники

Лав Диас

Лав Диас

Lav Diaz
Художник
Аллен Альцола

Аллен Альцола

Allen Alzola
Художник
Ким Перес

Ким Перес

Kim Perez
Художница

Монтажёры

Лав Диас

Лав Диас

Lav Diaz
Монтажёр
Артур Торт

Артур Торт

Artur Tort
Монтажёр

Операторы

Лав Диас

Лав Диас

Lav Diaz
Оператор