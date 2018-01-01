Актёры и съёмочная группа фильма «Магеллан»
Режиссёры
Актёры
АктёрFernão de Magalhães
Гаэль Гарсиа БернальGael García Bernal
АктёрDuarte Barbosa
Дарио Язбек БернальDario Yazbek Bernal
АктрисаReyna Juana
Хейзел ОренсиоHazel Orencio
АктёрRaja Humabon
Ронни ЛасароRonnie Lazaro
АктёрFrancisco Serrão
Томаш АлвешTomás Alves
АктёрRaja Kulambo
Бон КабрераBong Cabrera
АктёрRui Faleiro
Валдемар СантушValdemar Santos
АктёрBispo Juan de Fonseca
Бронтис ХодоровскиBrontis Jodorowsky
АктёрFrancisco Sá de Miranda
Паулу КалатреPaulo Calatré
АктёрJuan de Cartagena