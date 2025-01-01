Фильм Магеллан

16 век. Молодой португальский мореплаватель Фердинанд Магеллан женится в Севилье на Беатрис Барбозе. Однако счастье молодоженов длится недолго: амбициозный молодой супруг мечтает совершить главную экспедицию своей жизни — добраться до загадочных восточных земель и первым в истории обогнуть земной шар. Король Португалии не поддерживает инициативу Магеллана. Тогда отчаянный юноша обращается за финансированием к испанской короне и отправляется в путешествие, вернуться из которого ему было не суждено.



