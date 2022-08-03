Магазинные воришки (фильм, 2018) смотреть онлайн

Бедная, но счастливая семья Сибата промышляет мелким воровством в супермаркетах. В одну из вылазок отец семейства встречает малышку Юри, страдающую от побоев родителей. Он решает приютить девочку, но когда полиция начинает ее поиски, Сибата оказываются в опасности.

