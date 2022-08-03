Магазинные воришки
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Магазинные воришки

Магазинные воришки (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Manbiki kazoku
Драма115 мин18+

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О фильме

Бедная, но счастливая семья Сибата промышляет мелким воровством в супермаркетах. В одну из вылазок отец семейства встречает малышку Юри, страдающую от побоев родителей. Он решает приютить девочку, но когда полиция начинает ее поиски, Сибата оказываются в опасности.

Страна
Япония
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb