Магазинные воришки (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Manbiki kazoku
Драма115 мин18+
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О фильме
Бедная, но счастливая семья Сибата промышляет мелким воровством в супермаркетах. В одну из вылазок отец семейства встречает малышку Юри, страдающую от побоев родителей. Он решает приютить девочку, но когда полиция начинает ее поиски, Сибата оказываются в опасности.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ХКРежиссёр
Хирокадзу
Корээда
- РФАктёр
Рири
Фрэнки
- СААктриса
Сакура
Андо
- ККАктриса
Кирин
Кики
- ММАктриса
Маю
Мацуока
- КДАктёр
Каири
Дзё
- МСАктриса
Мию
Сасаки
- СИАктёр
Сосукэ
Икэмацу
- ЮЯАктёр
Юки
Ямада
- МКАктриса
Моэми
Катаяма
- ДКАктёр
Даисукэ
Курода
- ХКСценарист
Хирокадзу
Корээда
- ХКПродюсер
Хирокадзу
Корээда
- ККХудожница
Кадзуко
Куросава
- ХКМонтажёр
Хирокадзу
Корээда
- ХХКомпозитор
Харуоми
Хосоно