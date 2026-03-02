Мадам Паутина (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Madame Web
Фантастика, Боевик18+
О фильме
Медсестра изМанхэттена Кассандра Уэбб открывает всебе способность видеть будущее ипонимает, чтоможет использовать этусилу, чтобы егоизменить. Столкнувшись стайнами своего прошлого, Кассандра знакомится стремя девушками, которым суждено однажды стать великими, если онивместе смогут пережить смертельно опасное настоящее.
СтранаСША, Мексика, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.1 IMDb
- Режиссёр
С.Дж.
Кларксон
- Актриса
Дакота
Джонсон
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актриса
Изабела
Мерсед
- СОАктриса
Селеста
О’Коннор
- Актёр
Тахар
Рахим
- МЭАктёр
Майк
Эппс
- Актриса
Эмма
Робертс
- Актёр
Адам
Скотт
- КБАктриса
Керри
Бише
- ЗМАктриса
Заша
Мэмет
- ХМАктёр
Хосе
Мария Яспик
- КХАктриса
Кэти-Энн
Харт
- ДДАктёр
Джош
Дреннен
- НГАктёр
Нахим
Гарсиа
- Актриса
Джилл
Хеннесси
- БФАктёр
Брайан
Фаэрти
- МЛАктёр
Майкл
Л. Баш
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эллис
- КСАктриса
Крис
Сидберри
- ЭСАктриса
Эрика
Соуза
- РМАктриса
Рена
Малышевски
- ММАктёр
Майкл
Малвести
- ДВАктриса
Доминик
Вашингтон
- ТБАктёр
Томас
Броган
- ДДАктёр
Дэннис
Дэниэл
- ТДАктёр
Тьерри
Диас
- ЙДАктёр
Йен
Дилан Хант
- ККАктёр
Кен
Кански
- Актёр
Майкл
Пападжон
- КПСценарист
Клер
Паркер
- Сценарист
С.Дж.
Кларксон
- ДОСценарист
Денни
О’Нил
- ДРСценарист
Джон
Ромита мл.
- Продюсер
С.Дж.
Кларксон
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- АМПродюсер
Адам
Меримс
- ЛФМонтажёр
Ли
Фолсом
- МФОператор
Мауро
Фиоре