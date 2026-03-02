Мадам Паутина (фильм, 2024) смотреть онлайн

Мадам Паутина
2024, Madame Web
Фантастика, Боевик18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Медсестра изМанхэттена Кассандра Уэбб открывает всебе способность видеть будущее ипонимает, чтоможет использовать этусилу, чтобы егоизменить. Столкнувшись стайнами своего прошлого, Кассандра знакомится стремя девушками, которым суждено однажды стать великими, если онивместе смогут пережить смертельно опасное настоящее.

Страна
США, Мексика, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.1 IMDb

