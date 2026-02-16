Мадам Клико
Мадам Клико

Фильм Мадам Клико

2023, Widow Clicquot
Драма18+
О фильме

Всего семь лет после свадьбы Барба-Николь Клико наслаждалась беззаботной жизнью. Но, потеряв горячо любимого мужа, она вынуждена взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживающий не лучшие времена.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мадам Клико»